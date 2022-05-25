МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Агрессивная стратегия США в определенной степени помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение высказал турецкий журналист Хасан Басри Ялчин в статье для газеты Sabah. Geopolitika: Европа заплатит за украинский кризис своим распадом

Он подчеркнул, что Вашингтон исторически не преследует экспансионистские цели, а извлекает выгоду из ущерба других. США всегда оставались в стороне от политических и военных дел в мире и выжидали, пока другие страны устроят конфликт между собой. Так они вели себя во время Второй мировой войны, ту же стратегию они используют сейчас. В частности, президент Джо Байден явно хочет столкнуть на евразийской арене ЕС и Россию. При этом, если во Второй мировой так или иначе присутствовали элементы, способные друг друга уравновесить, то сегодня Брюсселю сложно быть на равных с Москвой без поддержки Вашингтона.

Журналист отметил, что похожая ситуация складывается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем. По его предположению, логика американцев состоит в том, что даже при максимальной эскалации напряженности они все равно останутся в выигрыше, как раньше.

"Однако для мира результат — страшная трагедия. Думаю, американская сторона тоже очень хорошо видит риск такой трагедии и все равно соглашается на это", — пишет Ялчин.

"Подобное мышление наглядно демонстрирует одну из самых грязных граней мировой политики", подытожил он.