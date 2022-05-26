МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Большая Евразия" станет центром, который многих заинтересует, считает президент РФ Владимир Путин. Путин: Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены

"Я уверен, да это и так ясно, что это будет такой центр, который очень многих заинтересует", — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

По словам Путина, "большая Евразия" является крупным цивилизационным проектом, главная идея которого состоит в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Он отметил, что такое партнерство призвано изменить политическую и экономическую картину мира, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте.

"Мы говорили об этом много лет назад, но сегодня эта инициатива приобретает особое значение", — заявил президент РФ и поблагодарил партнеров по ЕАЭС, БРИКС, ШОС и АСЕАН, которые поддержали это предложение с самого начала.

Он отметил, что настало время сформировать комплексную стратегию экономического развития ЕАЭС, большого Евразийского экономического партнерства. Эта стратегия должна будет отражать все основные международные вызовы, подчеркнул Путин.