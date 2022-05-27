МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. США утратили поддержку большинства в мире, а попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"США утратили поддержку большинства в мире. Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты", — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями часто в реальности стоит меньшинство. "Именно по этой причине президент США Джо Байден стремится реформировать ООН, желая сохранить однополярную модель, которая себя изжила", добавил он.

"В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились", — подытожил спикер ГД.