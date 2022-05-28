МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие американские компании, производящие и экспортирующие оружие, будут теми, кто останутся в выигрыше из-за недавно подписанного президентом Байденом законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает издание Jacobin. Экономист рассказала, каким странам грозит голод без зерна Украины

"Самыми главными бенефициарами сорокамиллиардного проекта о помощи Киеву станут американские военные подрядчики, которые получат не менее 17 миллиардов дополнительного дохода", — утверждает СМИ.

Такую оценку Jacobin сделало, опираясь на содержание подписанного закона, сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей, а также актуальных трендов в сфере заключения оружейных контрактов.

Издание заключает, что таким образом США намерены лишь наращивать военное участие в конфликте на Украине и не собираются прибегать к дипломатическим методам урегулирования кризиса.

"Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения", — пишет Jacobin.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Инвестстратег рассказал, как Россия ответит на "долговой шантаж" США

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.