МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Японии стоит остерегаться эмбарго на российские энергоносители, считает автор японского издания Nikkei Asian Review.

По мнению автора статьи, Токио стоит хорошо продумать вариант наложения эмбарго на российские энергоресурсы: отказ от них обернется для страны огромными потрясениями.

Он считает, что Японии не стоит присоединяться к западным бойкотам: лучше последовать политике Индии.

Рефлекторные бойкоты, которые страны Запада вводили в отношении энергоресурсов из России, только усугубляют глобальные потрясения.

Япония может не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине, страна имеет на это право, считает аналитик. "Настало время, чтобы самозваные арбитры того, как страны должны наказывать или протестовать против спецоперации Москвы на Украине, приучались бы смотреть на ситуацию масштабно и в долгосрочной перспективе", — говорится в статье.

Финансовые институты Японии, как и ее энергетические компании, на протяжении десятков лет принимают активное участие в разработке морских нефтегазовых проектов. Именно это послужило основой безопасности поставок сырья для Японии. Для страны, которая на 98-100% зависит от импорта иностранного угля, сырой нефти и природного газа.

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