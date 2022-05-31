МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ближайшие месяцы пройдут тяжело для мировой экономики, однако о рецессии говорить преждевременно, и вероятность ее наступления мала, — такое мнение высказали опрошенные каналом CNBC эксперты. Об этом сообщает Lenta.ru. Путин назвал перспективный для мировой экономики регион

В числе главных вызовов, которые встанут перед мировой экономикой в ближайшие полтора года, аналитики указали повышение расходов и замедление экономического роста. Соответственно, в ряде государств и регионах мира возникнет стагфляция — аномальная для обычных условий ситуация, когда рост цен сочетается со спадом в экономике.

Главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист считает, что стагфляция продлится порядка года, но после нее вовсе необязательно последует глубокая рецессия, что прогнозируют некоторые аналитики.

По мнению Баптиста, со следующего квартала цены на многие товары, включая сырье, начнут снижаться, однако в среднем они все же будут оставаться на более высоком уровне, чем это было до начала спецоперации на Украине — в значительной степени в связи с перебоями в поставках российских энергоресурсов.

Но даже при возникновении рецессии граждане и бизнес многих государств смогут пережить ее легче, чем во время предыдущих глобальных кризисов, поскольку имеют запасы, включая товары длительного пользования.