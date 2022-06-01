МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. США хотят видеть Украину "демократической" и "процветающей", заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в статье об украинском кризисе для The New York Times. Об этом сообщает РИА Новости. Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

В статье Байден утверждает, что "цель Америки проста": Вашингтон хочет видеть Украину "демократической, независимой, суверенной и процветающей".

Вместе с тем он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между НАТО и Россией. Пока Америка или ее союзники "не будут атакованы", они, по словам Байдена, не будут непосредственно участвовать в конфликте.