МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Санкции против России потерпели полный провал, пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс. Читатели издания под статьей выразиси согласие с этой позицией, назвав беспрецедентные ограничения бессмысленными. Назван "бездонный" источник газа, который хочет получить Европа

Санкции Запада бьют не по России, а по странам Европы и всему миру: повышаются цены и на продукты питания, и на энергоресурсы.

Следующей зимой около шести миллионов домохозяйств Великобритании могут столкнуться с утренними и вечерними отключениями электричества. Впрочем, это может затронуть потребителей по всей Европе. "И это несмотря на то, что Европа платит России по миллиарду долларов ежедневно за газ и нефть, продолжая их потреблять. Это похоже на безумие", — отмечает автор статьи.

Брюссель, похоже, не знает, как дальше действовать. В союзе стран подняли вопрос о дипломатическом компромиссе: отменить санкции на трубопроводный импорт, что окажет поддержку Венгрии и Германии. Но практический план пока не согласован.

Санкции, может, и навредили кредитоспособности России, но рост цен на газ в 70% прочно укрепил платежный баланс страны: по данным ЦБ РФ, профицит сегодня в три раза больше, чем до начала специальной военной операции. "В то же время санкции явно наносят вред тем странам Западной и Центральной Европы, которые их вводят", — отмечает обозреватель.

Британцы оставили много комментариев пот статьей, выразив возмущение поведением политиков.

Пользователь под ником MaxQ2 считает, что, скорее всего, Россия будет и дальше использовать нефть и зерно в качестве инструмента для продолжения борьбы со всем миром.

"Я знаю, что делать! Надо выполнить Минские соглашения, что в 2015/2016 годах гарантировали Германия, Франция, Украина и Российская Федерация. Это были гарантии нейтралитета Украины и прав русскоязычного населения в областях Донбасса", — пишет Scotia88 и добавляет, что сейчас это уже не получится сделать, слишком поздно. "Раньше надо было думать. А их рубль превратился в мусор, ведь так? Гм. Когда я смотрел курс в последний раз, рубль был крепче, чем до начала операции", — подмечает он.

"Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы страдаем. Забудьте про культурные аспекты. Русские смогут это компенсировать", — отмечает юзер Farabundoviv.

"Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей. История показывает, что они никогда не достигали своих целей. Возьмите для примера Северную Корею. Эту страну на протяжении десятилетий подвергают суровым санкциям. Ее экономика искалечена, люди лишены элементарных благ цивилизации, таких как лекарства и еда. Надежда возлагалась на то, что Пхеньян откажется от своей программы по созданию ядерного оружия. Минули десятилетия. Что, Северная Корея отказалась от ядерной программы? Может, она ближе к такому отказу, чем до введения санкций? Напротив. Мы должны сосредоточить усилия на поисках дипломатического решения, а не на санкциях и не на поставках оружия", — рассуждает AMomen88.

Пользователь Antipicasso выразил надежду, что кто-нибудь составляет планы на перспективу, когда миллионы голодающих мигрантов, съев все запасы зерна и растительного масла, отправятся из Северной Африки в Европу.

"Как-то это странно. Или нет. Глобальный юг нейтрален или даже поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной. Но ведь именно он больше всех страдает от нехватки зерна и голода. Простите за назойливость, но откуда у России такая почти мгновенная популярность?", — задается вопросом Usepp.

"Мечтать не вредно. Если Китай, Индия и остальные страны Азии не удастся убедить действовать заодно с Западом (а их не удастся убедить никогда), изолировать Россию будет невозможно", — отмечает Farabundovive.

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