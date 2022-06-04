МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Западные страны, осознав, что санкции и изоляция России не дают нужного эффекта, изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу. Об этом пишет в своем материале для The Hill пишет журналист Уильям Молони. NYT рассказала об "опасной затее" Запада в отношении России

Он предупреждает, что ограничительные меры приносят больший ущерб западной экономике. "Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы", — добавляет он.

Молони считает, что в итоге США не удалось сплотить весь мир против России. Так, из 195 стран только 65 согласились присоединиться к режиму американских санкций. Однако же такие "гиганты", как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия отказались участвовать в экономической войне против Москвы.

По мнению обозревателя, все вышесказанное явно указывает на то, что не Россия — самая изолированная сверхдержава мира. Возможно, на самом деле самой изолированной страной мира являются Соединенные Штаты.