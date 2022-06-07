МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие западные инвестиционные банки и компании держат в России не менее $17 миллиардов, выяснили "Известия", изучив по годовым и квартальным отчетностям, сколько эти компании вложили в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов России. Эксперт оценил потери россиян из-за ограничений Евросоюза

Речь идет о таких игроках, как JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group.

Среди компаний, имеющих наиболее крупные вложения в Россию, издание выделяет Citi Group (в сумме вложения группы составляют $8,2 миллиарда), а также Deutche Bank ($4,43 миллиарда).