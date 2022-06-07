МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. План для спасения американской экономики из-за рекордно высокой инфляции и обнищания населения страны, предложенный президентом США Джо Байденом, заслуживает самой низшей оценки, считает сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News. СМИ: ужесточение санкций против России обрушило мировую экономику

По мнению политика, именно президент США проявил некомпетентность, слепо доверясь "зеленой" политике в энергетике и лишив граждан возможности пользоваться энергоресурсами собственной страны.

Байден, отметил сенатор, достаточно долго не мог найти причину столь серьезных проблем в экономике, хотя они уже сказались на уровне жизни большой части населения. По мнению Баррассо, вместо того, чтобы искать конкретные пути решения проблем, Байден продолжает "переводить стрелки" и сыпать ложными обвинениями.

"Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить "кол", — заявил сенатор Баррассо. В США объяснили, как Россия отреагирует на вторжение НАТО на Украину

Он отметил, что хочет задать соответствующие вопросы главе минфина США Джанет Йеллен, так как президент, опубликовав в последнее время множество статей в средствах массовой информации по этому вопросу, ровным счетом так ничего и не предложил.

Повышение налогов для американцев станет поистине нелепым шагом, особенно для тех, кому едва хватает денег на еду, отметил политик.

Стоимость бензина в США уже приближается к пяти долларам за галлон. В это время помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что "все не так уж плохо".

Ведущая телеканала, в свою очередь, задала вопрос: не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку.

"Это они и делают", — ответил конгрессмен.