МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в апреле снизился на 20,6 миллиарда долларов, или на 19,1%, по сравнению с пересмотренным показателем марта, до 87,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Американский сенатор поставил Байдену за работу "единицу"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился до 89,5 миллиарда долларов с первоначального значения марта в 109,8 миллиарда. Показатель за март был пересмотрен до 107,7 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в апреле увеличился по сравнению с мартом на 3,5%, или на 8,5 миллиарда долларов — до 252,6 миллиарда. Импорт снизился на 3,4%, или на 12,1 миллиарда долларов — до 339,7 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в апреле снизился по отношению к марту на 19,1 миллиарда долларов — до 107,7 миллиарда, а профицит по статье услуг вырос на 1,5 миллиарда долларов, до 20,7 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).