ПЕКИН, 8 июн — ПРАЙМ. Санкции в отношении России, введенные западными странами в одностороннем порядке, поставили под угрозу продовольственную безопасность развивающихся стран, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. В Киеве назвали условие для вывоза украинского зерна

Он подчеркнул, что трудности, с которыми столкнулись такие государства, самым тесным образом связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.

"Можно сказать, что санкции усугубили продовольственный кризис и финансовые трудности, с которыми столкнулись развивающиеся страны", — заявил дипломат.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

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