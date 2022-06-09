МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Американские законодатели от Республиканской и Демократической партий внесут на рассмотрение Палаты представителей и Сената Конгресса США законопроект, который запретит получать государственные контракты от американских ведомств компаниям, ведущим бизнес с Россией, сообщает RT со ссылкой на материал в журнале Washington Examiner. Компании из Южной Кореи выразили готовность расширять бизнес в России

Как указывается в законопроекте, "если вы ведете дела непосредственно с госконтрактами России, тогда вы больше не можете вести бизнес с правительством США". При этом отмечается, что законопроект не распространяется на предоставление гуманитарной помощи.

В то же время законопроект предусматривает исключения в ситуациях, когда контракты "необходимы для обеспечения национальных интересов Соединённых Штатов".

По мнению одного из авторов конгрессмена-республиканеца Майка Уолтца, существует вероятность, что законопроект не пройдет в виде отдельной инициативы, и вместо этого его могут внести в качестве поправки к оборонному бюджету страны.