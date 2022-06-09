МОСКВ, 9 июн — ПРАЙМ. У недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию от мировой экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России никто не говорит об изоляции. "Наоборот, все считают, что это невозможно", — отметил представитель Кремля.

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