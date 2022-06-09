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2022
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ЕЦБ дал прогноз по инфляции в еврозоне
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8% против мартовской оценки в 5,1%, говорится в сообщении регулятора. В 2023... ПРАЙМ, 09.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, ецб, инфляция, еврозона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8% против мартовской оценки в 5,1%, говорится в сообщении регулятора.
В 2023 году регулятор ожидает годовую инфляцию на уровне 3,5%, а в 2024 году — 2,1%.
Согласно предыдущей оценке инфляция в 2023 году ожидалась на уровне 2,1%, в 2024 году — 1,9%.