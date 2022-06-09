МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8% против мартовской оценки в 5,1%, говорится в сообщении регулятора. Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

В 2023 году регулятор ожидает годовую инфляцию на уровне 3,5%, а в 2024 году — 2,1%.

Согласно предыдущей оценке инфляция в 2023 году ожидалась на уровне 2,1%, в 2024 году — 1,9%.