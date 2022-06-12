МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Наибольшую угрозу для Европы сейчас представляет собой экономическое противостояние с Россией. Это фактически открытая экзистенциальная угроза для стран ЕС. Об этом написал в своем материале для портала Inside Over Андреа Мураторе.

Журналист напомнил о дефиците сырья и бьющей все рекорды инфляции в Европе, подчеркнув, что "все методы борьбы с кризисом не сработали, так как показали себя сильно устаревшими".

По мнению Мураторе, "в последние годы повышение ключевой ставки, а также сокращение антикризисной программы спровоцировали еще большую неопределенность".

Обозреватель также предупредил о том, что над ЕС нависла реальная угроза рецессии, и теперь, чтобы избежать ее, власти стран Европы хотят ограничить количество свободных денег в экономике. Однако уровень заработной платы продолжает падать, и, как следствие, многие европейцы стараются по максимуму сократить свои расходы. Мураторе подчеркнул, что у Европы нет возможности снизить зависимость от нефти, газа, кобальта, никеля, неона, а также любого другого сырья, и они вынуждены платить втридорога Москве, поскольку цены на все вышеперечисленные ресурсы подскочили в разы.

Подводя итог, журналист Inside Over написал, что для того, чтобы выйти из сложившейся "безвыходной" ситуации, ЕС следует искать пути реорганизации текущей промышленной политики, и создание новой системы, которая поможет сделать ЕС независимым в важных отраслях экономики.

"На сегодняшний день на такие вопросы просто закрывают глаза, так как Брюссель поручает решение важных вопросов наднациональным силам и рынкам", считает Мураторе.