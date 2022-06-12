МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Странам Запада не стоит недооценивать экономическую мощь, которой обладает Россия. Об этом написал журналист Daily Express Джонатан Саксти. СМИ: в Италии испугались российского ответа на санкции

Он выразил уверенность в том, что Вашингтон, ЕС и прочие страны ведут себя неправильно, преуменьшая вес Москвы в системе мировой торговли.

Саксти подчеркнул, что нельзя не признавать ту весомую роль, которую Россия играет в экспорте продовольствия и энергии.

"Топливо и продовольственные товары нужны нам гораздо больше, чем кафе и мобильные приложения. Экономика, которая ориентируется на первое, гораздо более стабильная", — сказал журналист. Саксти добавил, что Россию с ее огромной территорией, природными ресурсами и высоким показателем образованного населения не так легко отбросить назад.

Помимо этого, обозреватель Daily Express назвал нынешние антироссийские меры "неэффективными", так как "Москва сможет найти новые рынки для своих ресурсов".