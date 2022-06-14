Доходы британцев падают рекордными темпами на фоне инфляции
Реальные доходы британцев упали в феврале-апреле на рекордные 2,2% на фоне высокой инфляции
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Реальные доходы в Великобритании падают рекордными за последнее десятилетие темпами на фоне инфляции, которая бьет сорокалетние максимумы, сообщило во вторник британское Бюро национальной статистики.
Согласно данным, реальная зарплата граждан Британии с учётом инфляции упала в феврале-апреле на 2,2%, что стало рекордом с 2011 года, когда показатель достиг 2,4%. Как отмечается на сайте ведомства, рост разрыва между номинальной и реальной заработной платой за последние несколько месяцев обусловлен высокой инфляцией.
По данным Бюро, годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля подскочила до максимума с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. По итогам апреля потребительские цены выросли на 2,5% против 1,1% в марте.
В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
https://1prime.ru/world/20220614/837160387.html
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