МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Реальные доходы в Великобритании падают рекордными за последнее десятилетие темпами на фоне инфляции, которая бьет сорокалетние максимумы, сообщило во вторник британское Бюро национальной статистики. Трендовая инфляция в России ускорилась до 10,18%

Согласно данным, реальная зарплата граждан Британии с учётом инфляции упала в феврале-апреле на 2,2%, что стало рекордом с 2011 года, когда показатель достиг 2,4%. Как отмечается на сайте ведомства, рост разрыва между номинальной и реальной заработной платой за последние несколько месяцев обусловлен высокой инфляцией.

По данным Бюро, годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля подскочила до максимума с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. По итогам апреля потребительские цены выросли на 2,5% против 1,1% в марте.

В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.