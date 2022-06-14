МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Европа сегодня переживает энергетический кризис, масштабы которого в дальнейшем будут расти, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев призвал развивать перевозки СПГ по Северному морскому пути

По его словам, стремление Запада отказаться от российского топлива "крайне негативно" сказывается на европейских гражданах.

"Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что "враги России" в своем рвении уничтожить российскую экономику будут идти до конца, в том числе вводить новые санкции и "под надуманными предлогами" исключать Россию из различных организаций.