МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Попытки США задушить санкциями РФ не срабатывают, это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков: иностранные инвесторы ушли из России под давлением

"Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается", — сказал он.

Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня.