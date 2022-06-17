МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сообщения о вывозе Россией с Украины крупной партии зерна в Сирию являются фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Песков обвинил Запад в надвигающемся продовольственном кризисе

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на посольство Украины в Ливане сообщило, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла с территории Украины порядка 100 тысяч тонн зерна, направив его в Сирию.

"Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины", — сказал Лаврентьев.

По его словам, в подконтрольном России Мариуполе складов нет.

"Только совсем недавно – буквально неделю назад — там был разминирован порт и приведен в более-менее нормальное состояние", — сказал он, отметив, что "ни о каких ста тысячах тонн зерна украинского речи не может идти".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск