Die Welt рассказала, зачем Шольц, Макрон и Драги поехали в Киев
Die Welt рассказала, зачем Шольц, Макрон и Драги поехали к Зеленскому
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе встречи за "закрытыми дверями" с Владимиром Зеленским, возможно, убеждали президента Украины сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Die Welt.
По данным издания, лидеры стран Европы, выступив единым фронтом за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, взамен "скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".
Вместе с тем Die Welt считает, что европейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня. Макрон, в частности, беспокоился об экономических последствиях кризиса, а премьер Италии самим фактом своего участия во встрече с Зеленским стремился показать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза.
https://1prime.ru/world/20220617/837203215.html
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