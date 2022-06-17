МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе встречи за "закрытыми дверями" с Владимиром Зеленским, возможно, убеждали президента Украины сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Die Welt. Постпред России: экспорт в Евросоюз за первый квартал 2022 года вырос вдвое

По данным издания, лидеры стран Европы, выступив единым фронтом за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, взамен "скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Вместе с тем Die Welt считает, что европейские лидеры приехали в Киев и со своими личными повестками дня. Макрон, в частности, беспокоился об экономических последствиях кризиса, а премьер Италии самим фактом своего участия во встрече с Зеленским стремился показать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза.