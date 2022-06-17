МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Все больше растет вероятность того, что в течение следующих двух лет Великобритания вступит в рецессию, так как инфляция высока, а страна уязвима перед лицом внешних потрясений. Об этом в пятницу пишет агентство Рейтер со ссылкой на экономистов J.P. Morgan.

Эксперты пришли к таким выводам после того, как Банк Англии увеличил стоимость заимствований.

В четверг центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 1,25%, самого высокого уровня с января 2009 года. Хотя это повышение оказалось менее значительным, чем у других центральных банков, Банк Англии сказал, что при необходимости готов действовать более решительно.

"Если действия Федеральной резервной системы США спровоцируют резкое замедление роста или рецессию, это отразится на Великобритании и в сочетании с ужесточением условий финансирования внутри страны может вызвать рецессию в Великобритании", — говорят в J.P. Morgan.

Ранее на этой неделе ФРС объявила о самом сильном повышении ключевой ставки с 1994 года и предупредила о замедлении экономики.