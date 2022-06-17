МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, если захотят добиться улучшения ситуации на глобальном сельскохозяйственном рынке, начнут сотрудничать с другими странами, считает посол России в США Анатолий Антонов. Французы пришли в ужас от возможности остаться без российского газа

Как пишет дипломат в своей статье для американского издания The National Interest, попытки Вашингтона выставить Россию "виновной" в ухудшении мировой продовольственной безопасности не имеют ничего общего с реальностью.

Антонов отмечает, что Москва сейчас вынуждена выполнять роль мишени для обвинений, не имеющих под собой оснований. Россию обвиняют в попытке умышленно ухудшить ситуацию на глобальном продовольственном рынке. "Пора положить конец этим домыслам", — пишет дипломат.

Сейчас на планете нет физической нехватки продовольствия, сообщала ранее Продовольственная организация ООН. При этом существует проблема с распределением продукции агропромышленного рынка. Сбои в логистике привели мешают доставить товары потребителям.

Еще два года назад — в 2020 году — Организация Объединенных Наций предупреждала о увеличивающихся рисках возникновения кризиса на мировом аграрном рынке. Уже тогда — в начале пандемии коронавируса — цены начали расти. К февралю 2022 года — еще до начала спецоперации на Украине — цены подскочили еще на 50%.

Российский дипломат указывает на очевидность источников возникновения этой тенденции: повлияла пандемия COVID-19 и недостаток вложений в реальный сектор мировой экономики. Другим важным фактором стали новые торговые барьеры и введение односторонних санкций. Нельзя забывать и в просчетах западных стран в своих экономических и энергетических долгосрочных планах.

Дипломат, указывая на непричастность России к стремительному росту цен, задается вопросом: не являются ли обвинения в адрес Москвы попыткой переложить ответственность за происходящее?

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