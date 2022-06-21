МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. За 70 лет членства в Североатлантическом альянсе Турция вряд ли сможет перечислить какие-либо преимущества своего нахождения в нем. Единственный положительный момент здесь — это право вето в составе НАТО. Об этом рассказало турецкое издание Cumhuriyet. Трамп предупредил американцев об "огромной проблеме" в экономике США

Автор этого материала Мехмет Али Гуллер пишет, что Анкаре нужно закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Большого евразийского партнерства.

Обозреватель Cumhuriyet уверенно заявляет о том, что Турции следует порвать все связи с НАТО.

"Если Турция выйдет из этого альянса, это будет означает смещение вектора стратегического партнерства с Россией и Ираном, а также сближение со странами "нового мира" посредством ШОС и БРИКС.

Но самое важное, что даст Анкаре выход из НАТО — это то, что Вашингтон больше не сможет контролировать турецкую политическую линию, что, без всякого сомнения, сильно ударит по планам Вашингтона.

Соединенные Штаты могут попрощаться со своими планами сделать из Черного моря моря "озеро НАТО", подчеркнул Гуллер. Журналист добавил, что выход Анкары из блока разрушит надежды американских властей относительно усиления влияния на Кавказе и в Центральной Азии.