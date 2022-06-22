МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Цены на топливо в Великобритании вновь достигли рекордных значений

За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз ожидали ускорения годовой инфляции до 9,1%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,6%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 7,9% после 7,8% месяцем ранее. За май цены по этому индексу выросли на 0,6%.