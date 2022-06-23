МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Инфляция, вызванная санкциями Запада в отношении России, усугубляет экономический спад в экономиках Латинской Америки, а сами ограничения являются бомбой замедленного действия и выливаются в социальные протесты, заявил РИА Новости никарагуанский депутат Вильфредо Наварро. США в растерянности. Санкции против нефти из России дали неожиданный эффект

"Для стран, где проблемам самых бедных классов не уделяется внимания и нет смягчающих мер, санкции (в отношении РФ — ред.) — это бомба замедленного действия. Она угрожает Эквадору, Бразилии, Сальвадору, Гватемале, Гондурасу, то есть странам, которые пытаются бороться с текущим кризисом и встречающим новые серьезные проблемы по мере его углубления", — сказал Наварро, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа.

Социальные и профсоюзные протесты, вызванные в том числе ростом цен на топливо, вспыхнули уже в двух странах Южной Америки — Эквадоре и Аргентине.

Президент Эквадора Гильермо Лассо ранее издал указ о введении чрезвычайного положения в попытке взять под контроль многодневный протест коренного населения и общественных организаций. Цены на топливо в этой стране удвоились за три месяца: бензин стоит 2,55 доллара США за галлон (3,7 литра), дизельное топливо достигло 2 долларов.

Аргентинские профсоюзы работников транспорта начали накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.