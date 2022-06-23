МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Утрата биоразнообразия на Земле из-за наводнений, засух, повсеместного обезлесения может привести к существенным экономическим последствиям, включая повышение налогов, сокращение расходов, увеличение инфляции, понижение суверенных кредитных рейтингов и снижение ВВП стран, следует из доклада, опубликованного на сайте института общественной политики при Кэмбриджском университете. Стало известно, почему Россия не сумела устроить “исландский дефолт”

"Утрата биоразнообразия и ухудшение состояния окружающей среды могут нанести ущерб экономике во многих сферах", — говорится в докладе.

Согласно его данным, понижение кредитных рейтингов 26 стран, фигурирующих в исследовании, "приведет к увеличению ежегодных выплат процентов по долгу вплоть до 53 миллиардов долларов США в год, что подвергнет многие развивающиеся страны значительному риску дефолта по суверенному долгу – по сути, банкротству".

Авторы исследования используют понятие "экосистемные услуги", иллюстрируя его "пчелами, опыляющими сельскохозяйственные культуры" и "растениями, восстанавливающими почву и предотвращающими наводнения". Потеря этих "экосистемных услуг" может привести к экономическим последствиям.

"Поскольку потеря биоразнообразия снижает экономические показатели, странам будет все труднее обслуживать свой долг, что приведет к нагрузке на государственные бюджеты и заставит их повышать налоги, сокращать расходы или увеличивать инфляцию. Это будет иметь печальные последствия для обычных людей", — приводятся в докладе слова главы группы ученых, проводивших исследование, Мэттью Агарвалы.

В докладе говорится, что к 2030 году при условии ухудшения положения с биоразнообразием на планете ВВП разных стран существенно понизится. Например, ВВП Бангладеш может снизиться через восемь лет примерно на 20%. При этом ВВП таких стран, как США, Россия, ЮАР, Япония, Канада, Польша, согласно оценкам, существенно не изменится. Наибольшие риски у Индонезии, Эфиопии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Анголы, Мадагаскара и Бангладеш.