МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вероятность наступления полноценного кризиса в мировой экономике равняется 50%, сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитической службы американского инвестбанка Citigroup.
Аналитики Citigroup выделяют два основных фактора возможного кризиса: ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру и сокращающийся спрос на товары. При этом отмечается, что наблюдающиеся сегодня перебои в поставках усугубляют инфляцию и тормозят экономический рост.
В отчете Citigroup указывается, что борьба государства с инфляцией, как показывает исторический опыт, нередко оборачивается значительными издержками для роста, "мы видим, что вероятность рецессии сейчас приближается к 50%".
Вместе с тем у центральных банков, говорится в отчете, еще остается возможность организовать "мягкую посадку", для чего нужно обеспечить устойчивое предложение и стабильный спрос.
https://1prime.ru/world/20220623/837267152.html
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