МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вероятность наступления полноценного кризиса в мировой экономике равняется 50%, сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитической службы американского инвестбанка Citigroup. Сечин заявил, что мировой экономический кризис набирает обороты

Аналитики Citigroup выделяют два основных фактора возможного кризиса: ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру и сокращающийся спрос на товары. При этом отмечается, что наблюдающиеся сегодня перебои в поставках усугубляют инфляцию и тормозят экономический рост.

В отчете Citigroup указывается, что борьба государства с инфляцией, как показывает исторический опыт, нередко оборачивается значительными издержками для роста, "мы видим, что вероятность рецессии сейчас приближается к 50%".

Вместе с тем у центральных банков, говорится в отчете, еще остается возможность организовать "мягкую посадку", для чего нужно обеспечить устойчивое предложение и стабильный спрос.