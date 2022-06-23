МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Для Белого дома ввод санкций против геополитических оппонентов оказались пусть и привлекательным, но не эффективным методом реакции на события за пределами страны, считает автор американского издания The Hill.

По мнению обозревателя, ввод Вашингтоном экономических санкций в отношении мировых компаний или стран часто оказывают обратную реакцию. В долгосрочной перспективе это становится невыгодно США.

Для США санкции стали привычным способом реакции на действия других стран. Они стали соблазнительным вариантом, так как чаще всего их легко ввести и они не наносят сокрушительного удара для бюджета Америки. Самое важное в удобстве санкционного инструмента давления: они не создают риска для жизни и здоровья американских военных, считает автор.

Хотя исторический опыт доказывает, что санкционные инструменты часто не оказывают нужного эффекта, а накопленный эффект от экономических мер — ведь США крайне редко и неохотно эти санкции снимает — в итоге может угрожать незыблемости статуса доллара как мировой резервной валюты.

Обозреватель объясняет, что именно санкции мешают федеральным властям страны финансировать постоянно растущий долг США.