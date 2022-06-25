МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе, передает RT со ссылкой на совместное заявление стран, опубликованное на сайте Белого дома. Названа сумма неустойки за срыв контракта Франции и Австралии на подлодки

Сообщается, что сформированное партнерство Partners in the Blue Pacific направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.

"Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов", — говорится в совместном заявлении.

При этом подчеркивается, что участники альянса намерены "наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 год". Указанную стратегию, как отмечается, планируется принять на предстоящем саммите лидеров стран организации.