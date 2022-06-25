Белый дом сообщил о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе
США создали тихоокеанский альянс с Австралией, Великобританией, Новой Зеландией и Японией
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе, передает RT со ссылкой на совместное заявление стран, опубликованное на сайте Белого дома.
Сообщается, что сформированное партнерство Partners in the Blue Pacific направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.
"Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов", — говорится в совместном заявлении.
При этом подчеркивается, что участники альянса намерены "наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 год". Указанную стратегию, как отмечается, планируется принять на предстоящем саммите лидеров стран организации.
https://1prime.ru/world/20220625/837292613.html
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