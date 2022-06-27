2022-06-27T13:25:33+03:00

2022-06-27T13:25:33+03:00

2022-06-27T13:25:33+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220627/837303653.html

Британия введет новые антироссийские санкции в торговле

Мировая экономика

Новости

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https://россиясегодня.рф

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЛАНИРУЕТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ – ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАЙМ, 27.06.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60