2022-06-27T13:25:33+03:00
2022-06-27T13:25:33+03:00
2022-06-27T13:25:33+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220627/837303653.html
Британия введет новые антироссийские санкции в торговле
Мировая экономика
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЛАНИРУЕТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ – ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАЙМ, 27.06.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЛАНИРУЕТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ – ЗАЯВЛЕНИЕ