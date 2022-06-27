МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Планы Запада привести Россию к экономическому коллапсу с помощью санкций рухнули. Это уже поняли все в Европе, считает обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович. Эксперт оценил сроки возвращения "Северного потока" на полную мощность

Он отметил что некоторое время назад это был основной план для Запада. Предполагалось, что антироссийские меры будут настолько мощными, что спровоцируют в России кризис во всех сферах жизни. Но судьба сыграла с Европой и США "злую шутку", пишет он.

Марьянович подтверждает, что суровая правда жизни заключается в том, что с каждым днем экономическая и энергетическая ситуация в Европе все больше ухудшается. "Причиной этому является недальновидная политика лидеров Евросоюза, которые пошли на поводу у требований Вашингтона и в результате принесли себе только вред, а не пользу", говорит журналист.

При этом обозреватель Advance признал, что рост цен на энергоносители дал возможность России увеличить ее доходы от их продажи. Марьянович отмечает, что Россия проявила сноровку и просто переориентировалась на Китай, Индию, Южную Корею и Японию".

"Европейские лидеры все так же претворяют в жизнь те планы в отношении России, Украины и самой себя, которые им диктует Америка. Может быть, когда-нибудь страны ЕС наконец поймут, что бремя кризиса постепенно становится все более нестерпимым для них, и тогда сделают хоть что-то во имя своих собственных интересов", — с иронией подытожил он.