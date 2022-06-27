Advance: Планы Запада привести Россию к экономическому коллапсу потерпели полный крах
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Планы Запада привести Россию к экономическому коллапсу с помощью санкций рухнули. Это уже поняли все в Европе, считает обозреватель хорватской газеты Advance Д. Марьянович.
Он отметил что некоторое время назад это был основной план для Запада. Предполагалось, что антироссийские меры будут настолько мощными, что спровоцируют в России кризис во всех сферах жизни. Но судьба сыграла с Европой и США "злую шутку", пишет он.
Марьянович подтверждает, что суровая правда жизни заключается в том, что с каждым днем экономическая и энергетическая ситуация в Европе все больше ухудшается. "Причиной этому является недальновидная политика лидеров Евросоюза, которые пошли на поводу у требований Вашингтона и в результате принесли себе только вред, а не пользу", говорит журналист.
При этом обозреватель Advance признал, что рост цен на энергоносители дал возможность России увеличить ее доходы от их продажи. Марьянович отмечает, что Россия проявила сноровку и просто переориентировалась на Китай, Индию, Южную Корею и Японию".
"Европейские лидеры все так же претворяют в жизнь те планы в отношении России, Украины и самой себя, которые им диктует Америка. Может быть, когда-нибудь страны ЕС наконец поймут, что бремя кризиса постепенно становится все более нестерпимым для них, и тогда сделают хоть что-то во имя своих собственных интересов", — с иронией подытожил он.
https://1prime.ru/world/20220627/837305202.html