Путин обсудит с главой Индонезии вопросы продовольственной безопасности
Путин обсудит с главой Индонезии Видодо вопросы продовольственной безопасности и экспорта удобрений
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудит со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо вопросы продовольственной безопасности, а также возможности увеличения экспорта из России зерна и удобрений, рассказал в ходе брифинга помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Ну, конечно, будет продолжен диалог по тем темам, которые затрагивались в беседе в апреле, ну и также по всему спектру вынесенных в Джакарте в повестку дня "двадцатки" вопросов", — отметил он.
Встреча глав двух государств пройдет 30 июня в Кремле в контексте председательства Индонезии в "группе двадцати", уточнил Ушаков. По его словам, Путин встретится с Видодо после своего визита в Ашхабад 28-29 июля, где он примет участие в шестом Каспийском саммите.
https://1prime.ru/world/20220627/837307147.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.