МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудит со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо вопросы продовольственной безопасности, а также возможности увеличения экспорта из России зерна и удобрений, рассказал в ходе брифинга помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

"Ну, конечно, будет продолжен диалог по тем темам, которые затрагивались в беседе в апреле, ну и также по всему спектру вынесенных в Джакарте в повестку дня "двадцатки" вопросов", — отметил он.

Встреча глав двух государств пройдет 30 июня в Кремле в контексте председательства Индонезии в "группе двадцати", уточнил Ушаков. По его словам, Путин встретится с Видодо после своего визита в Ашхабад 28-29 июля, где он примет участие в шестом Каспийском саммите.