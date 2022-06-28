МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США в рамках новых антироссийских санкций ввели ограничения в отношении Ростеха, заблокировав все принадлежащие ему более чем на 50% организации, говорится в сообщении американского минфина. США включили в санкционные списки более 100 российских организаций

"Блокируются все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы", — уточняется в сообщении.

При этом все сделки с российской госкорпорацией должны быть завершены до 11 августа текущего года в соответствии с генеральной лицензии минфина, отмечает ведомство.

Ранее во вторник МИД России в качестве ответной меры внес еще 25 американцев в стоп-лист, запретив им въезд в страну. В черный список попалив том числе супруга резидента США Джо Байдена Джилл Байден, его дочь Эшли Байден, члены Сената, сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.