США ввели санкции против Ростеха, разрешив сделки с госкорпорацией до 11 августа
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. США в рамках новых антироссийских санкций ввели ограничения в отношении Ростеха, заблокировав все принадлежащие ему более чем на 50% организации, говорится в сообщении американского минфина.
"Блокируются все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие Ростеху, даже если они не идентифицированы", — уточняется в сообщении.
При этом все сделки с российской госкорпорацией должны быть завершены до 11 августа текущего года в соответствии с генеральной лицензии минфина, отмечает ведомство.
Ранее во вторник МИД России в качестве ответной меры внес еще 25 американцев в стоп-лист, запретив им въезд в страну. В черный список попалив том числе супруга резидента США Джо Байдена Джилл Байден, его дочь Эшли Байден, члены Сената, сотрудники Стэнфордского, Йельского и Гарвардского университетов.
https://1prime.ru/world/20220628/837318676.html
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