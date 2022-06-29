МИНСК, 29 июн — ПРАЙМ. Белоруссия продлила до конца текущего года действие запрета на ввоз в страну ряда западных продовольственных товаров, говорится в постановлении правительства, опубликованном в среду на Национальном правовом интернет-портале. Лукашенко и Путин договорились о жестком контроле процесса импортозамещения

Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, позже было решено включить в перечень товары из Сербии и Лихтенштейна. В список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты. Всего более 20 групп товаров. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. В начале февраля власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен.

"Продлить до 31 декабря 2022 года включительно действие пунктов 1 и 3–5 постановления Совета министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", — говорится в документе. Решение вступает в силу с 30 июня 2022 года.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено о новых санкциях против Белоруссии. Эти ограничения стали уже пятым санкционным пакетом с президентских выборов. Минск заявил, что принимает ответные меры на этот пакет, среди них – продовольственное эмбарго.