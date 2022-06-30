МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Запрет на покупку золота у российских добытчиков может спровоцировать дефицит драгоценного металла на мировом рынке. Это значит, что платить за "презренный металл" придется еще больше, прогнозирует обозреватель немецкого издания Die Welt.

Если это случится, считает автор статьи, вопреки намерениям стран Запада Москва сможет получить еще большую прибыль от своей золотодобывающей отрасли.

После того, как против России введи санкции на уголь и нефть, страны ЕС и США намереваются "запретить российское золото".

Отмечается, что скажется такое решение в том числе и на частных немецких инвесторах. Это может вызвать новый импульс старой, настроенной против Западных ценностей идее и стигматизировать "презренный металл".

Москве в этом удалось превзойти своего главного антагониста в лице Вашингтона: Ведь уже в текущем десятилетии на американских рудниках добывалось больше золота, чем все горно-обогатительные комбинаты Сибири. Но сейчас Россия стала более значительным производителем золота, чем США.

В случае, если на золотодобычу в России наложат санкции и превратят в политический фактор, наложив запрет на экспорт российского сырья за рубеж, цены пойдут вверх. Именно об этом заявил в ходе саммита глав и правительств G7.

И хотя подтверждения этого решения еще нет, многие уже возложили на это большие надежды. Ведь страна может экспортировать достаточно большой объем металла и это является потенциально прибыльным экспортным вектором. По мнению Запада, санкции в этом направлении могут стать эффективными.

Если посмотреть на другие антироссийские санкции, то можно сделать вывод, что эти меры только толкают мировую инфляцию вверх. Сокращение поставок газа из РФ в Германию вызвало рост цен. Запрет за импорт российского золота также отразится на Германии, прогнозирует автор статьи.

Хотя прямой импорт золота в европейскую страну и незначителен, но это тот товар, которым торгуют по всему миру. Это значит, что любой дефицит в другой точке мира быстро скажется и на внутренней ситуации в Германии. А спрос на золото в Германии никак нельзя назвать незначительным.