В Японии в мае неожиданно выросла безработица - с 2,5% в апреле до 2,6%
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 2,6% с 2,5% в апреле, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне апреля.
Число безработных в стране в мае составило 1,91 миллиона человек, что на 220 тысяч (на 10,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,02 миллиона человек, снизившись на 650 тысяч человек (на 1,6%) в годовом выражении.
https://1prime.ru/world/20220701/837353704.html
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