МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 2,6% с 2,5% в апреле, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В Японии впервые за семь лет объявлен режим экономии электричества

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне апреля.

Число безработных в стране в мае составило 1,91 миллиона человек, что на 220 тысяч (на 10,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,02 миллиона человек, снизившись на 650 тысяч человек (на 1,6%) в годовом выражении.