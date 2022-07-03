МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Около 4,4 миллиардов долларов ежемесячно идет на содержание украинской армии, до спецоперации России на это ежегодно тратилось около 5,3 миллиардов. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль.

Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам. При этом три четверти бюджетных трат, по его словам, приходятся на военные нужды.

"Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен (5,3 миллиарда долларов — ред.), это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов (4,4 миллиарда долларов — ред.) — это ежемесячная сумма", — приводит слова Шмыгаля издание "LB.ua".