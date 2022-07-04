МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Желание граждан Польши помочь украинским беженцам похвально, но в том, что большая часть приехавших в страну увидели в поляках "дойную корову", является проблемой, пишет в своей публикации для издания Mysl Polska обозреватель Агнешки Пивар.

"Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности", — считает журналист.

По ее мнению, польских граждан убедили в необходимости разместить в стране приезжих. Но общество обманули: часть хлынувших в страну жителей Украины выехали из районов, где боевые действия не проходили. Непосредственной угрозы для их жизни не было.

Часть из них привлекли различные льготы для беженцев в Польше, поэтому они выехали из Украины. Им выдавали пособия и другие льготы при пересечении границы. Автор пишет о том, как ее друзья разместили у себя студентов из Киева, граждан Ливии. Те рассказали, что очень удивлены открытостью поляков по отношению к выехавшим с Украины людей. "Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: "Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!" — отмечает обозреватель в своем материале.

Помимо этого разместившиеся ливийские студенты показали им достаточно красноречивые видео с украинских каналов, в них отправленные волонтерами Польши на Украину консервы выставили на продажу "за определенную сумму гривен".

Автор напоминает, что эти видео засняты в то время, когда внутри самой Польши цены на практически все продукты питанияи множество других товаров резко выросли. Сами граждане Польши стремительно беднеют, часть соотечественников уже не могут позволить себе даже заправить машину на АЗС.

Ситуации, когда помощью поляков пользуются действительно нуждающиеся в ней, честные украинцы, "почти не заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей".

Поляки начинают "открывать глаза" на происходящее и понимают, что их просто используют. "Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами", — прогнозирует обозреватель.