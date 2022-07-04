МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пользователи сайта британского издания Daily Mail бурно обсудили статью последствиях для Европы, которые принесут санкции Евросоюза против России. По мнению читателей таблоида, страны региона ожидает "жесткая рецессия" в случае прекращения экспорта газа из РФ.

Большая часть пользователей портала обвиняет власти Британии в неспособности решать связанные с бесперебойным обеспечением ресурсами европейских потребителей. Другие предположили, что антироссийские санкции изначально были придуманы не как направленные на разрушение экономики России, а против самих европейцев.

"Отрицать это больше невозможно: все, что наши политики делают, — это вредят нам", — пишет пользователь под ником Bert.

Бзер Bastienne в свою очередь иронизирует о том, что невозможно было предсказать ответные шаги России.

"Мы возвращаемся в старые добрые времена, когда нам приходилось жечь уголь и дрова", — пишет P.A- и напоминает, что Германия уже снова "распечатала" закрытые в погоне за "зеленой энергетикой" угольные шахты. "И нам тоже следует это сделать", — призывает он.

"Россия, как и раньше, продает энергоносители другим странам, а Европа фактически ввела санкции против самой себя. Иисус рыдает", — добавляет пользователь Jimmybob1983.

"И что, по вашему мнению, Россия сделает, когда наступит осень, зная, что у нее на руках все козыри?", — задается вопросом Tgheretford и высказывает уверенность в том, что санкции против Москвы вкупе с зеленой политикой были изначально разработаны для наказания европейских граждан, а вовсе не были направлены против Кремля.

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