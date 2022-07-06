МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россия в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении главы государства Владимира Путина принять участие в саммите G20, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ. Лавров: Россию мало интересует присутствие Зеленского на саммите G20

Уточняется, что формат участия еще будет уточнен, он зависит событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в саммите G20, российская сторона ответила на него положительно. При этом вопрос о том, на каком уровне Россия примет участие в саммите (очно или онлайн), ещё будет обсуждаться.

При этом США и их союзники попытались надавить на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, и не допустить участия России в саммите. Индонезийские власти в ответ на это подчеркнули, что на мероприятии рассматриваются экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали.