МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины положила начало новому финансовому порядку, и в этом новом мире доллар может слететь с пьедестала абсолютного лидера, считает автор канадского издания Toronto Star.

Обозреватель Фрэнк Джустра считает, что в новом миропорядке для России уготована особая роль.

"Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции", — высказывает свою точку зрения автор. По его оценкам, таким выстрелом является указ президента России Владимира Путина о переводе расчетов за газ с недружественными странами в российские рубли.

Он считает, что сейчас мы наблюдаем перезагрузку мировой финансовой системы.

Если свериться с информацией финансового гиганта Credit Suisse, новый валютный порядок в глобальной экономике будет завязан на товарных валютах. Это еще сильнее ослабит и доллар, и евро: основные валюты НАТО.

Автор ожидает "появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом". По его мнению, такая "банкнота" станет удобна в использовании исключительно для расчетов между отдельными государствами. Стоит также обратить внимание на то, как развиваются новые сильные торговые связи у России и Китая, Индии или Бразилии.

Тут еще нужно помнить о предложении Путина создать в рамках объединения БРИКС международной резервной валюты, которая была бы обеспечена золотом. Джустра считает, что Россия и Китай вполне в состоянии создать такую валюту, выйдя во взаиморасчетах за пределы "гегемонии доллара".

Представить себя в новой разветвленной глобальной валютной системе достаточно просто, уверяет автор. В ней неприсоединившиеся страны могли бы торговать в том числе и в формате привычных долларовых расчетов, и в рамках новой, выстроенной Россией и Китаем системы. Автор предлагает соединить эти изменения с превращением "бакса" в санкционное оружие. Тогда будет понятно, почему некоторые государства сейчас в отчаянии пытаются найти альтернативы существующей финансовой парадигме, — подытожил журналист, сравнивая американский доллар и хромую утку.