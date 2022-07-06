МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия объявила о начале подготовки юридической базы для того,чтобы передать замороженные у России активы украинской стороне на восстановление. Об этом в ходе своего выступления в Европарламенте сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины", — пояснила политик.

Она также отметила, что страны, входящие в Евросоюз, не будут дожидаться окончания конфликта на Украине. ЕС вместе со странами "большой семерки" проведет экспертную конференцию, где будет рассмотрена дальнейшая судьба замороженных активов Мсоквы.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что на восстановление понадобятся колоссальные усилия. Ранее в Европе никто не проводил операций такого размаша, в связи с чем необходимо привлечь блестящие умы для подготовки юридической базы.

Напомним, что речь идет о заблокированных российских активах на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Эти средства были заморожены в конце февраля и по оценкам министра финансов Антона Силуанова составляют около половины золотовалютных резервов нашей страны.

Что касается активов, заблокированных именно в ЕС, то по данным агентства Блумберг европейские игроки заморозили порядка 14 миллиардов евро активов. Эти средства принадлежат оказавшимся под санкциями против России лицам.

Ранее агентство dpa сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что Евросоюз за период специальной операции заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 миллиардов евро. При этом сообщалось, что Брюссель и его союзники работают над поиском возможностей для лучшего выявления активов попавших под санкции россиян.