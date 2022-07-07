МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Борис Джонсон подает в отставку с поста британского премьер-министра, о этом написла в Twitter корреспондент местного телеканала ITV Пол Брэнд. Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов

"Борис Джонсон подает в отставку", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом".

Череда отставок из-за недоверия премьеру началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Кроме того, Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува. По данным телеканала Sky News, из состава британского правительства вышли более 50 чиновников. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.

Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку это может привести к политической нестабильности. По его мнению, правительство также не должно идти на этот шаг из-за кризиса и тяжелой ситуации в стране.

В мае Джонсон уже прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии, но смог удержаться на посту, получив поддержку 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.