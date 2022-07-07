МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в четверг королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть свой пост, передает газета Sun. 

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Медведев назвал отставку Джонсона "результатом британской наглости"

"Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", — пишет издание.

Как отмечается, Джонсу не придется посещать Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.

На прошлой неделе стало известно о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом".

Парламент Великобритании

Как минимум 50 чиновников вышли из состава британского правительства

Несколько британских СМИ сообщили, что Джонсон может уйти в отставку уже в четверг. Из-за недоверия к премьеру свои должности покинули более 50 членов британского правительства.

Череда отставок началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.