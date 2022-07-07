Sun: Джонсон сообщил королеве Елизавете II о своей отставке с поста британского премьера
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в четверг королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть свой пост, передает газета Sun.
"Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", — пишет издание.
Как отмечается, Джонсу не придется посещать Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.
На прошлой неделе стало известно о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом".
Несколько британских СМИ сообщили, что Джонсон может уйти в отставку уже в четверг. Из-за недоверия к премьеру свои должности покинули более 50 членов британского правительства.
Череда отставок началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.
https://1prime.ru/world/20220707/837411644.html