МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил в четверг королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть свой пост, передает газета Sun. Медведев назвал отставку Джонсона "результатом британской наглости"

"Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", — пишет издание.

Как отмечается, Джонсу не придется посещать Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.

На прошлой неделе стало известно о пьяном дебоше, который устроил бывший замминистра иностранных дел по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в одном из лондонских клубов. После этого стали звучать мнения о том, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, зная о его "небезупречном прошлом". Как минимум 50 чиновников вышли из состава британского правительства

Несколько британских СМИ сообщили, что Джонсон может уйти в отставку уже в четверг. Из-за недоверия к премьеру свои должности покинули более 50 членов британского правительства.

Череда отставок началась во вторник, когда свои должности покинули ключевые министры — глава минфина Риши Сунака и министр здравоохранения Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, несколько парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров. Самого премьера призвали подать в отставку, несмотря на то, что он принес свои извинения.