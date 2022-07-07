Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло
Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю на четыре тысячи вопреки прогнозам
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели — до 235 тысячи, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 230 тысяч с показателя предыдущей недели в 231 тысячу.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 750 тысяч — до 232,5 тысячи с уровня предыдущей недели в 231,75 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 июня, выросло на 51 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,375 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,324 миллиона с 1,328 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/world/20220707/837413975.html
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