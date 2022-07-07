МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели — до 235 тысячи, сообщило министерство труда страны. Дефицит торгового баланса США снизился в мае на 1,3%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 230 тысяч с показателя предыдущей недели в 231 тысячу.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 750 тысяч — до 232,5 тысячи с уровня предыдущей недели в 231,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 июня, выросло на 51 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,375 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,324 миллиона с 1,328 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.