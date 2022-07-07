МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Международные резервы Украины сократились в июне на 9%

"Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", — написал Железняк в четверг в своем Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы и макаронные изделия, молочные продукты.