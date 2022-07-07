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Инфляция на Украине превысила 20%
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Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", — написал Железняк в... ПРАЙМ, 07.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, украина, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в июне выросла до 20,1%, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
"Инфляция в Украине в июне увеличилась до 20,1%", — написал Железняк в четверг в своем Telegram-канале.
Он отметил, что больше всего на уровень инфляции повлиял рост цен на топливо и продукты. Сильнее всего, по его словам, подорожали овощи, рыба, крупы и макаронные изделия, молочные продукты.