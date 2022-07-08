МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Время летнего отпуска сулит последние беззаботные дни для поляков, потому что уже в сентябре их ждет небывалый кризис, который затронет все слои общества и будет гораздо более серьезным, чем предыдущие. Об этом пишет автор блога в Polityka Ян Хартман. Bloomberg: Еврокомиссия заблокировала выделение Киеву кредита

Он напоминает, что придется почувствовать на себе результаты не только пандемии COVID, но и так называемого "аттракциона невиданной щедрости", который устраивала польская правящая партия "Право и Справедливость", принимая активное участие в ситуации вокруг Украины.

"Небывалый по своим размерам долг страны и резкое повышение цены дальнейшего долгового бремени — ведь, по правде говоря, польские облигации уже становятся почти мусором, приведут к тому, что постоянная печать денег и их разбрасывание придут к концу. Поток пустых избирательно-пандемических денег и медлительность в повышении процентных ставок привели к тому, что инфляция затронула нас гораздо больше, чем другие страны Европы", пишет Хартман.

Обозреватель подчеркивает, что Польше не стоит рассчитывать на иностранные инвестиции, так как, по его словам, "в нестабильные и авторитарные страны никто не инвестирует". Мировой энергетический кризис только подстегивает цены, а также повышается биржевая стоимость зерна и других продуктов питания. По мнению Хартмана, когда после летних отпусков наступит начало отопительного сезона, инфляцию еще больше подстегнут катастрофически высокие тарифы на газ и уголь.

"О курсах валют даже страшно говорить. Думаю, что в течение самое большее шести месяцев евро будет стоить шесть злотых, а литр бензина — десять злотых. Мы вступим в стагфляцию, то есть в сочетание экономического спада с инфляцией. Это первый шаг к рецессии. Де-факто мы уже это сделали", — пишет автор блога в Polityka.

Хартман считает, что для полякам лучше не обманывать себя, и что в этот раз кризис явно не пройдет стороной.

"И это будет тяжелейший кризис, поскольку он обусловлен множеством факторов: глобальные и локальные, политические и социальные, экономические и так далее. Масштаб его будет совсем другой, а не такой, как был в 2008 и 2010 годах. Плюс ко всему, у Польши теперь имеется куча дополнительных хлопот: нужно будет закрывать шахты, покупать дорогой газ, ставить ветряные мельницы и бороться с последствиями штормов, засух и наводнений", — говорит обозреватель.

В заключении Хартман выразил сомнение в том, что рецессия, в которую входит Польша, займет всего лишь несколько месяцев, а потом все снова вернется на круги своя. "Стагнация и долги будут с нами еще очень долго", — резюмировал автор.

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